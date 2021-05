Sarah Andrade Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 14:14

Participante do 'BBB 21' e consultora de marketing, Sarah Andrade acaba de assinar contrato com a Non Stop, maior agência de influenciadores digitais da América Latina. A ideia é desenvolver novos projetos publicitários, produção de conteúdo e diversas criações artísticas, como apresentações, palestras, lives, séries e licenciamentos.

Sarah possui, atualmente, mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. De acordo com Kaká Diniz, sócio da Non Stop, a agência tem cada vez mais focado em trazer mulheres talentosas para o casting. “A Sarah é uma mulher forte, decidida, autêntica, divertida, carismática, desenvolta, além de possuir perfil de apresentadora, com uma forte veia artística. Em paralelo, nós, da Non Stop, nos destacamos no mercado publicitário por nossa gestão 360º, trabalhando de forma a potencializar as oportunidades dos nossos talentos. Tenho certeza que será incrível e uma parceria de absoluto sucesso”, afirma o empresário.

Publicidade

Para Sarah Andrade, é uma honra estar na mesma agência de artistas tão especiais, como Gkay, Tirullipa e Whindersson Nunes. “Minhas expectativas são as melhores possíveis, pois admiro e confio no trabalho da Non Stop. Estou encantada com o profissionalismo, com a forma que me receberam, e estou de coração aberto para todas as possibilidades”, conclui.