No vídeo que circula nas redes sociais, este pobre cachorrinho assiste ao surubão do Airbnb, que aconteceu na casa de Verônica Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 09:22 | Atualizado 15/04/2021 17:32

Rio - Finalmente Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e mais famosos poderão ficar em paz. O Twitter já tem um novo surubão para chamar de seu. Depois do "Surubão de Noronha", chegou a vez do "Surubão do Airbnb". Não se falava em outra coisa que não fosse a troca de mensagens entre Felipe e Verônica nesta quarta-feira.

Felipe alugou uma casa no Airbnb para comemorar seu aniversário ao lado de 15 amigos e algumas mulheres. Inicialmente, ele afirmou para a dona do imóvel que faria um churrasco. Ela até liberou um dos quartos para Felipe passar a noite e não voltar para casa alcoolizado. O problema é que, segundo Verônica, a dona do imóvel, Felipe "saiu trepando" por todos os cômodos da casa.

394° dia de quarentena



Felipe fez do Airbnb um border, saiu trepando em tudo. A proprietária ficou possessa



Atentem-se aos áudios, pois esta é a melhor coisa que ouvirão nesta quarta



No próximo tuíte, deixo a resposta do locador



pic.twitter.com/6iLHaMjK0v — Negrisoli (@lucasnegrisoli) April 14, 2021

"Não, Felipe, não é erro dos dois lados. Você tem que ser claro na sua proposta. Você tem que perguntar para o anfitrião se tem um quarto, um espaço, que dá para trepar, para os amigos que você vai convidar, com as mulheres que vai convidar. Você tem que perguntar para saber que tipo de casa tem que locar", diz Verônica, irritadíssima, no áudio que vazou na web.

"Você não pode locar uma casa para você, seu churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente, fazer da casa da pessoa um bordel, uma suruba, que tem homem pelado e mulher pelada em tudo quanto é lugar. Você não pode fazer isso no Airbnb. Isso fere as regras do Airbnb", esbravejou.

"Não é assim. Nós estamos em tempo de pandemia e você vai sair trepando em tudo quanto é cama da casa? Eu tinha liberado um quarto para você dormir, para que você não saísse bêbado daqui, dirigindo. Liberei para você. Agora, sair trepando em tudo quanto é lugar da casa? O que que é isso? Você ainda acha que está certo? Aonde estamos, Felipe? Como você faz isso dentro de uma plataforma do Airbnb, que é séria. Pergunte ao anfitrião: 'Olha, vou convidar amigos e meus amigos vão trepar. Tem um quarto para trepar?'. Eu já teria dito que aqui não era casa, entendeu?", continuou a dona do imóvel.

Felipe, então, dá uma resposta pra lá de inusitada para Verônica. "Primeiro gostaria de alertar que não temos motivo para subir o tom da conversa. Concordo que não houve erro das duas partes e houve uma falta de clareza, mas apenas da sua parte. Pelo que eu estou entendendo, você deveria ter colocado no título do seu anúncio: ‘Proibido trepar no local’", iniciou.

com lugar de fala de quem já transou em banheiro químico e canteiro de obra, afirmo:



pode trepar no airbnb simpic.twitter.com/riKkGSj3E6 — ex-revendedora jequiti (@andamos) April 14, 2021

"Agora, me admira você, que eu vou convidar 15 amigos para comemorar meu aniversário na sua casa, pagando uma fortuna de diária, sem ter a intenção de comer ninguém. Que mundo que tu vive? Eu já transei em banheiro químico, em obra de vizinho, eu não vou transar em uma casa dessa que eu aluguei e paguei uma fortuna? Pelo amor de Deus!", completou.