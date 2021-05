Eduardo Pazuello, JAir Messias Bolsonaro e Randolfe Rodrigues Arte: Letícia Carvalho

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 22:11 | Atualizado 24/05/2021 22:19

O depoimento do ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da Covid-19 tem sido alvo de muitas críticas dos senadores, em especial do Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo o relator, general teria mentido em, pelo menos, 15 declarações. Para comentar sobre essa participação do ministro e dos próximos passos da comissão, o podcast ‘Tá Na Rede’, do jornal O Dia, conversou com a cientista política Mayra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRRJ e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada.



“Houve uma estratégia deliberada de mentir”, afirmou a cientista política. Mesmo após afirmar na frente da CPI que era a favor do uso de máscara e pedir desculpas públicas por ser flagrado num shopping em Manaus desrespeitando as regras sanitárias, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello participou de aglomerações com o presidente da república no último domingo (23).

A comissão parlamentar avança para a terceira semana de depoimentos e a internet não fala de outra coisa. Há quem diga que, depois do Big Brother Brasil, ela é o “novo reality preferido do brasileiro”. Mais que um entretenimento, Mayra questiona o papel que a comissão exerce politicamente. “Essa CPI não terá o papel de investigar e também não terá o papel de punir judicialmente”, “me parece que o propósito é o de se deixar sangrar", acrescenta.

