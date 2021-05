Juliette está morando na mansão de Anitta Reprodução Internet

Publicado 11/05/2021 11:17 | Atualizado 11/05/2021 15:04

Rio - Juliette, campeã do "BBB 21", está passando uma temporada no Rio com a mãe, dona Fátima. A advogada postou no Instagram, nesta terça-feira, alguns stories em que aparece na mansão da cantora Anitta, na Zona Oeste da cidade. Ela contou que está "morando" no local e agradeceu a hospitalidade da artista e sua família.

"Estou sabendo que vocês estão com saudades de mim, mas eu estou tendo que dar atenção para mainha, que está manhosa. Tive reuniões, estou muito chique! Estou empresária, poderosa e milionária", brincou a campeã do reality show, que em seguida voltou a conversar com os fãs.

"Bom dia, meu povo. Estou aqui de cara lavada. Vocês sabem que a minha maior preocupação dentro da casa era a saúde da minha mãe. E ela foi extremamente acolhida aqui no Rio. Não só ela, mas todos os meus amigos... Por uma família lá da Paraíba, de Guarabira, que entende muito desse negócio muito louco. Tiveram o maior carinho do mundo, se apaixonaram por mim e ofereceram a mão, não soltaram a minha mão, me convidaram para ficar aqui quietinha. Zerei a vida", disse Juliette, que aproveitou para mostrar o local onde estava.

Anitta está passando uma temporada nos Estados Unidos, onde lança o álbum "Girl From Rio", que faz parte de sua carreira internacional. A cantora mandou um recado para Juliette. "Bem-vida, Juliette. Cuide dos cachorros enquanto estou longe". Mais tarde, além dos stories, Juliette também postou uma foto no feed, mostrando a casa da cantora. Anitta e Juliette compartilham da mesma assessoria de imprensa.