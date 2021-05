Juliette Reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 22:01 | Atualizado 15/05/2021 22:01

É paaau! No dia em que atingiu a marcar de 29 milhões de seguidores no Instagram, Juliette promoveu sua primeira live para conversar com os cactos, nesta sábado. Na transmissão com cerca de 800 mil pessoas, a campeã do "Big Brother Brasil 21", contou novidades: ela negou os boatos de que Anitta esteja atuando como sua empresária e que não tenha renovado contrato com a Globo.

É que poucos dias depois do fim do reality show, a paraibana surgiu hospedada na casa da Poderosa, ao lado de sua mãe. Ela é assessorada pela mesma agência da carioca. Segundo ela, o único vínculo entre as duas. "Eu sou minha própria empresária. A Anitta me deu uma mão, me ajuda, mas ela tem as coisas dela e eu as minhas", disse durante a transmissão.

Questionada sobre seus próximos passos fora da casa mais vigiada do país, Ju esclareceu que ainda não fechou nenhum contrato oficialmente e negou que tenha rejeitado fazer parte do elenco da Globo. "Ainda estou em negociação, tanto com a Globo quanto com qualquer outra empresa. Tenho muito carinho pela Globo. Minha preocupação não é mais dinheiro. Quero entregar algo que vocês merecem", contou a maquiadora, com um sorriso largo no rosto.

A live foi acompanhada por uma ruma de artistas e influenciadores que parabenizaram a maquiadora por sua vitória e trajetória no "BBB 21". Ainda se acostumando com o tamanho de sua froça nas redes sociais, ela se disse impactada com o repercussão e que está se acostumando aos poucos com a super projeção que o programa a colocou. Ah, ela ainda disse que iniciou terapia.

"Peço calma e empatia. Precisava desintoxicar, me acalmar. Nunca fui muito blogueira. Estou fazendo terapia, não dormi direito. Participei de muitas reuniões, tive que pensar nas minhas decisões", disse a ex-sister, que, além da Globo, está sendo disputada por três das maiores gravadoras do pais. Para ela, "uma honra, mas que deve ser estudado com muita calma".