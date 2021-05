Veja fotos do casamento de Viviane Araújo com Guilherme Militão

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, se casou com Guilherme Militão, de 32, na tarde desta quinta-feira, em um cartório no Rio. "Quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor. E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas! Eu te amo tanto meu amor! Como é bom saber que eu tenho você! Que Deus nos abençoe hoje e sempre", escreveu a atriz ao postar algumas fotos do momento no Instagram.

Para a ocasião, Viviane Araújo usou um modelito de duas peças: um body de renda francesa com manga longa e uma saia midi rodada em seda pura. De acordo com a revista "Quem", o modelito tem assinatura de Silvio Cruz e está avaliado em R$ 10 mil.

Viviane Araújo e Guilherme Militão ficaram noivos em janeiro deste ano. "Eu e Gui a gente vai se casar, sim, gente. Inclusive, ó, fui até pedida, já fiquei noiva. Aguardem!", disse a atriz na épóca.

