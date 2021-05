Karol Conká Reprodução/Instagram

Rio - O comeback da Mamacita veio! Após muitas polêmicas durante o Big Brother Brasil, Karol Conká lançou durante a final do programa, na última terça-feira (04), seu novo single, "Dilúvio", que garantiu um pico no streaming para a artista. Após o lançamento, ela cresceu 978% em streams - e teve o maior pico do ano da Deezer, maior inclusive do que a época de seu anúncio no reality em janeiro.