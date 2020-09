Mister leva fora de jovem e reage mal: 'Sou o homem mais lindo de Bento Gonçalves'

Rio - Uma jovem identificada no Twitter como Emily Ambrozio ficou revoltada com a atitude de um rapaz após dizer que não tinha interesse em ficar com ele e acabou expondo a conversa entre os dois nas redes sociais. O homem em questão era João Pedro Salgado, que venceu o concurso de beleza Mister Bento Gonçalves. Por ter vencido um concurso de beleza, João Pedro ficou irritado quando Emily disse que ele não fazia o seu estilo.

"Só me fala essa de estilo, se eu sou considerado um dos homens mais lindos do estado. O mais lindo de Bento. Que papo é esse de eu não fazer seu estilo se eu faço o estilo de todas?", perguntou João Pedro. "Estilo de todas menos o meu. Mas como eu disse, tu é muito querido", respondeu a jovem.

"Ah, você gosta daqueles desajeitados. Magrelos. Com cara de ladrãozinho. Sim, eu respeito. Só uma coisa, bebê. Você quer ser miss, né? Nunca disputou um concurso ainda. No caso, na prática, você tem que ter gosto", ameaçou o rapaz.

E a conversa continuou. Emily postou tudo no Twitter e a organização do concurso "Mister Rio Grande do Sul" soltou um comunicado dizendo que não compactua com qualquer tipo de preconceito e machismo. João Pedro ainda foi impedido de participar do concurso "Mister Brasil Oficial" representando a cidade de Bento Gonçalves.

Após a repercussão do caso, o rapaz pediu para Emily apagar a postagem e deixou sua conta no Instagram privada.