Por O Dia

Publicado 12/12/2020 13:04 | Atualizado 12/12/2020 13:44

Rio - Após viralizar na internet e arrecadar 130 mil para vizinha com câncer , Deise Gouveia, conhecida como Deise do Tombo, divulga música em parceria com a DJ Barbara Labres. Lançada neste sábado, a faixa "Modo Deise Ativado" faz alusão ao bordão que ganhou a boca do povo.