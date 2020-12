Mara Maravilha e Silvio Santos Divulgação

Rio - ‘Vem pra cá, vem pra cá’ que hoje é dia de comemorar os 90 anos da pessoa que melhor representa o entretenimento na televisão brasileira. A trajetória de Senor Abravanel, nascido no Rio, já foi exaustivamente contada nas últimas décadas, mas falar da história de Silvio Santos nunca é suficiente. Da infância humilde ao controle de uma das maiores emissoras do país, Silvio Santos continua, no auge da terceira idade, disputando espaço entre paixões e críticas.

O amor é atrelado à contribuição na comunicação brasileira. Do rádio à TV, Silvio inovou, batalhou, conquistou seu espaço e lançou diversas celebridades e sucessos. Com o tempo, as inovações viraram clássicos, como o ‘Programa Silvio Santos’. A atração que leva o nome do apresentador está no ‘Guinness World Records’, o livro dos recordes, e é até hoje o programa de auditório há mais tempo no ar. Mesmo com a presença das filhas na programação, Silvio se recusa a se afastar da empresa mesmo aos 90. Aliás, já faz um ano que o apresentador não pisa nos palcos. Mas não foi por falta de vontade. Com a pandemia do novo coronavírus, Silvio tem se isolado em casa.



Amado ou odiado, é impossível ignorar Silvio Santos. E, em seus 90 anos, algumas das pessoas que tiveram suas trajetórias marcadas pelo apresentador fazem questão de prestar suas homenagens. Confira abaixo os depoimentos de Raul Gil, Mara Maravilha, Patricia Abravanel, Eliana e Ratinho.

Raul Gil

“Parabéns pelos seus 90 anos. Eu iniciei praticamente a minha carreira nos seus programas de televisão. Conheci você, vi a sua estreia e não esperava que você fosse chegar onde você chegou com todo o seu talento. Sendo um dos maiores animadores de televisão do mundo, não é do Brasil, é do mundo! E hoje eu me orgulho muito de ter me espelhado em você e você que me ensinou muitas coisas no início da minha carreira e que eu guardei com muito carinho. Obrigado por você existir, obrigado por você passar esse talento para todos nós animadores e apresentadores, todos os que sonham em ser um Silvio Santos. Parabéns e aguardo para quando fizer 100 anos porque quero estar aqui homenageando você.”

Eliana

“90 anos do grande mestre da TV Silvio Santos merece todos os nossos aplausos por tudo o que construiu. Muitos vivas para mais um ano de vida querido Silvio!

Sou sua eterna admiradora. Gratidão.”

Ratinho

“Eu só posso desejar muita saúde para que ele possa continuar trabalhando e nos trazendo muita alegria. Silvio Santos é um pai querido, um avô amado e um comunicador único. Parabéns pelos seus 90 anos repleto de vigor.”

Patrícia Abravanel

“Só posso ter muita gratidão pelo pai que tenho nesses 90 anos e um desejo enorme que Deus o preserve assim: alegre, vivaz, cheio de boas ideias, sabedoria e muito talento por muitos anos. Ele é o nosso grande presente!”

Mara Maravilha

“Silvio Santos, esse nome artístico é profético...Será que alguém já teve esse pensamento que eu tenho? Assim diz o Senhor Deus na Bíblia: sedes Santos porque eu sou Santo! O Senor Abravanel é um escolhido de Deus para fazer a diferença não só como o maior show man da América Latina, mas como um ser humano a imagem e semelhança de Deus! Amo! Amamos para sempre o Silvio Santos! Inigualável! Obrigada por todas as oportunidades e parabéns pelos 90 anos com saúde! Te amo!”