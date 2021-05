Jhean Marcell Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 15:34

O cantor Jhean Marcell, integrante do grupo Br'Oz, que foi internado na UTI do Hospital Santa Clara, em Uberlândia-MG, na última quinta-feira (20), em decorrência da Covid-19, precisou ser intubado na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela família do artista em comunicado oficial divulgado no Instagram dele.



"Nesta manhã, 24 de maio, já curado da inflamação da Covid, teve que ser intubado, por estar com muito desconforto respiratório. Segundo a equipe médica, os músculos dele não estavam respondendo, mesmo com a ajuda de oxigenação ao nível máximo. O cantor e produtor musical está sendo muito bem cuidado pela equipe. O médico foi muito cuidadoso em passar um cano super pequeno de 7,5, pois sabe que ele é cantor”, explicou Bruna Barcelos, mulher de Jhean.

“O médico me tranquilizou, disse que o hospital tem um nível de recuperação de 70% em pacientes intubados e que o Jhean tem tudo pra sair dessa: é jovem, saudável, não bebe, nunca fumou. Isso tudo favorece o quadro dele”, completa Bruna.