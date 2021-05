Cena de ’Mare of Easttown’ HBO / Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 25/05/2021 11:57 | Atualizado 25/05/2021 12:04

Rio - Cidade pequena, dramas familiares, investigação criminal... A série "Mare of Easttown", da HBO, criada, roteirizada e produzida por Brad Ingelsby, com direção de Craig Zobel, tem como protagonista ninguém menos que Kate Winslet no papel de Mare, uma investigadora que está demorando mais que o esperado para solucionar o caso de uma jovem desaparecida. A pequena cidade fictícia de Easttown, então, se divide entre os que acham que Mare não está executando bem o seu trabalho e os que acreditam que a investigadora já fez tudo que estava a seu alcance para solucionar o caso.

fotogaleria

Publicidade

Como se já não bastasse o julgamento dos moradores desta cidade pequena, em que todos se conhecem, Mare ainda tem que lidar com o ex-marido e sua companheira, com a guarda do neto, a chegada de um novo investigador e o interesse romântico de um escritor que acabou de chegar na cidade. Ah, claro, para coroar tudo, o corpo de outra jovem é encontrado desnudo no lago da cidade. E esta nova investigação cheia de reviravoltas vai trazer ainda mais conflitos para a vida de Mare.

Confira cinco motivos para assistir à 'Mare of Easttown':

Publicidade

1) Investigação policial - Quem gosta de uma boa história de detetive vai se deleitar com "Mare of Easttown", que começa com o clássico "quem matou?", mas entrega muito mais que isso. A cada episódio, novas informações vão sendo jogadas para o telespectador, que vai se ver envolto em várias teorias.

2) Kate Winslet - Como já era de se esperar, a atriz britânica está perfeita no papel da investigadora Mare, uma mulher esgotada, que além de passar por uma crise no trabalho tem que lidar com muitos problemas familiares.

Publicidade

3) Ambientação - A história se passa em uma daquelas cidades em que todos se conhecem e sabem mais do que deveriam da vida uns dos outros. Aquele tipo de cidade em que um crime abala toda a comunidade e, ao mesmo tempo, todos são suspeitos em potencial.

4) Humor - Apesar de todo drama familiar, a série também tem um pouco de humor, centralizado principalmente na mãe de Mare, Helen, vivida por Jane Smart. A própria Mare também protagoniza alguns momentos hilários em situações sociais, em que não sabe muito bem como se portar.

Publicidade

5) A série é semanal e curta - Sabemos que maratonar uma série é incrível! Mas esperar ansiosamente por um episódio, criar toda aquela expectativa sobre o que vai acontecer também é ótimo. "Mare of Easttown" é perfeita em deixar esse gostinho de quero mais no telespectador. As pistas vão sendo deixadas ao longo dos episódios de forma muito natural e, no fim, quando tudo se junta a ansiedade para o próximo capítulo já está gigante. São apenas 7 episódios. O último episódio da temporada estreia domingo que vem.