Rio - Zachary J. Horwitz, mais conhecido por seu nome artístico de Zach Avery, foi preso em Los Angeles, Califórnia, nesta terça-feira acusado de ligação com um esquema de pirâmide. Segundo o jornal "Los Angeles Times", as autoridades locais apontam que a Ponzi de Hollywood enganou investidores em mais de US$ 227 milhões, cerca de 1,2 bilhão de reais.



De acordo com o FBI, Zach é acusado de criar acordo de licenciamento com a Netflix, HBO e outras plataformas com a intenção de garantir financiamento para sua distribuidora de filmes, a 1inMM Capital LLC. Em alegação juramentada, um agente do FBI afirmou que Avery usou os fundos para "benefício pessoal" e para fazer pagamentos a investidores anteriores "no estilo de um esquema Ponzi clássico". Parte do dinheiro foi usado para comprar uma casa em Beverlywood, em 2018, que hoje está à venda por US$ 6,5 milhões.