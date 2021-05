Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro Jefferson Rudy/Agência Senado

Por iG

Publicado 25/05/2021 18:44 | Atualizado 25/05/2021 18:46

Em sessão da CPI da Covid nesta terça-feira (25), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) explicou que o 'falo' que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse ter visto na porta da Fiocruz é, na verdade, o símbolo da fundação, que faz referência a um castelo.



"O que a senhora se refere a uma imagem obscena é, na verdade, um símbolo da Fiocruz, que tem formato de castelo. Portanto, queria que a senhora revisse essa posição, mas, depois, com um tempo, as pessoas vão ver que aquele cartaz que a senhora viu em formato de 'falo' é o símbolo da Fundação Oswaldo Cruz - onde eu tive a oportunidade de estudar", explicou o senador.

Rogério Carvalho se refere a um áudio gravado em 2019 em que a médica conhecida como 'Capitã Cloroquina' diz que há um "pênis" na porta de entrada da Fiocruz.



"Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive (...) a gente paga para cinco mil pessoas virem a Brasília para tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo", diz Mayra Pinheiro em áudio vazado