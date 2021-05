Destaque da Portuguesa no Carioca, Chay, de 31 anos, aumenta o leque de opções de Marcelo Chamusca no ataque Botafogo/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:44

Rio - O Botafogo anunciou na noite desta segunda-feira a contratação de Chay. Destaque da Portuguesa no Campeonato Carioca, com cinco gols, o atacante, de 30 anos, chega por empréstimo até dezembro. A cinco dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira, contra o Vila Nova, em Goiás, a diretoria tem driblado as limitações financeiras para aumentar o leque de opções de Marcelo Chamusca no projeto de retomada à elite em 2022.

Revelado pelo Canto do Rio, Chay se aventurou por clubes da Tailândia e da Malásia, entre 2010 e 2013. Na volta ao Brasil, não conseguiu se reposicionar no mercado e se arriscou no Futebol de 7, com s camisas de Botafogo, Flamengo e Fluminense.



Em 20217, trocou o gramado sintético pelo natural de vez e engrenou uma sequência pelos modestos Bela Vista-RJ, Mogi Mirim, São Gonçalo, Rio Branco-AC e América. Após duas boas temporadas com a camisa da Lusa, Chay chega confiante e determinado a aproveitar a maior oportunidade da carreira.