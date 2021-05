Carioca, Daniel Amorim, de 31 anos, terá a primeira grande chance na carreira no Rio com a camisa do Vasco Vasco/Divulgação

Publicado 24/05/2021 19:02

Rio - O atacante Daniel Amorim é novo reforço do Vasco para a sequência da temporada. Destaque da Tombense no Campeonato Mineiro, com cinco gols, ele já havia chamado a atenção de Marcelo Cabo na suada vitória por 2 a 1 no confronto entre as duas equipes na segunda fase da Copa do Brasil. Com 1,91, o atacante, de cabeça, deixou a sua marca na ocasião. E é justamente essa característica que norteou a pesquisa de mercado do departamento de futebol.

Nascido no Rio de Janeiro, Daniel Amorim foi revelado pelo Marília-SP. De volta para casa, terá a primeira grande chance na carreira, após a discreta experiência com as camisas de Madureira e Duque de Caxias, entre 2013 e 2014.

Emprestado até dezembro, o atacante chega com status de 'sombra' de Germán Cano, mas com características diferentes das do ídolo argentino. Para a função de centroavante, além do camisa 14, Marcelo Cabo contava apenas com Tiago Reis e o jovem Figueiredo.

A cinco dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda mira a contratação de um lateral-esquerdo após o anúncio de nove reforços: Vanderlei, Ernando, Zeca, Romulo, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e Sarrafiore.