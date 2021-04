Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIROvasco

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 10:08 | Atualizado 06/04/2021 10:08

Minas Gerais - Após vencer o Bangu por 4 a 2 pelo Campeonato Carioca, o Vasco vira a chave para enfrentar o Tombense, pela Copa do Brasil, às 21h30, em Minas Gerais. O Cruzmaltino terá reforços para o confronto e precisa vencer para avançar para a terceira fase da competição.

Regularizados, os atacantes Léo Jabá e Morato foram relacionados pela primeira vez e vivem a expectativa pela estreia com a camisa cruzmaltina. Desde que assumiu o comando do Vasco, Marcelo Cabo nunca teve tantas opções para escalar o time. Com exceção do goleiro Vanderlei, anunciado como reforço no domingo, o técnico terá todo o grupo à disposição.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Ernando volta a ser opção na zaga. Poupado no fim de semana, o capitão Leandro Castan é outra alternativa que aumenta o leque de opções de Marcelo Cabo e acirra a disputa no setor, que ainda conta com Miranda e Ricardo Graça. Completam a lista de 'reforços' o lateral-direito Léo Matos, o apoiador Marquinhos Gabriel e o atacante Germán Cano, também preservados contra o Bangu. Zeca começou o jogo no banco e entrou apenas no segundo tempo.

O Cruzmaltino deverá entrar em campo nesta quarta-feira com: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano.