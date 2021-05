Jorge Salgado tem cumprido a promessa de transparência e, pela terceira vez, prestou contas à torcida do VasPix Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:23

Rio - Como prometido, a diretoria do Vasco tem mantido o torcedor atualizado sobre as doações recebidas pelo clube após a viralização do movimento batizado como #VasPix. Nesta segunda-feira, o clube divulgou a terceira prestação de contas, com o saldo de R$ 14,5 mil, em cinco dias.

No primeiro 'balanço', o Cruzmaltino divulgou a arrecadação de R$ R$ 442.587,73, em mais de 16 mil depósitos, e de R$ 37,9 mil, no segundo. A abertura 'caixa-preta' da atual situação financeira do Vasco, com uma dívida estimada em R$ 832 milhões, foi o gatilho para o movimento espontâneo da torcida nas redes sociais.

Em nota oficial, o clube agradeceu, mais uma vez, cada vascaíno pelo engajamento no movimento legitimamente do torcedor e revelou que o dinheiro das doações tem contribuído para a redução das despesas operacionais no clube e pagamento das bolsas de formação de atletas em atraso no futebol de base.