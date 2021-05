Cano teve conversa com Sarrafiore para convencer o compatriota a fechar com o Vasco

German Cano, do Vasco da Gama, comemora seu gol, segundo da equipe marcado diante do Madureira, durante partida válida pela semifinal da Taça Rio 2021, realizada no Estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado, 08 de maio de 2021. Foto: ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/05/2021 14:33

Rio - Querido pela torcida do Vasco pelas recentes movimentações no mercado, o diretor de futebol Alexandre Pássaro revelou que um jogador do Cruzmaltino teve influência crucial na chegada do argentino Martín Sarrafiore. Segundo o dirigente, o atacante Germán Cano teve uma conversa com o mais novo reforço da equipe.

"Depois de monitorarmos o mercado por dois meses, criamos uma lista por posição. Na verdade, é um quadro, com um campo de futebol. Em cada posição tem uma lista de nomes por ordem de preferência. E o Sarrafiore era o nosso primeiro nome para meia", disse Pássaro, em entrevista ao 'Ge.com', antes de complementar:

"Falamos com o Cabo, a coisa ficou fácil na hora de tomar decisão. Falei com o Inter, o Cabo falou com o Sarrafiore, depois eu falei. Ele se encantou com o projeto. Teve proposta de vários clubes de Séries A e B, mas não estava convencido. Coloquei o Cano para falar com ele. O Cano já tinha falado com o Cuesta para pegar referências. O Cuesta passou muitas coisas boas. Depois o Cano falou com o Sarrafiore, a mulher do Cano falou com a mulher do Sarrafiore. Coloquei os argentinos para se falarem. Ele se convenceu, gostou do nosso projeto", encerrou.