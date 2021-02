Brasil registra 245.977 mil mortes causadas por covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 19:41 | Atualizado 20/02/2021 19:43

Rio - Mais 1.212 mortes por covid-19 foram confirmadas no Brasil, nas últimas 24 horas, segundo a atualização do painel do Ministério da Saúde deste sábado. Ao todo a doença já soma 245.977 óbitos no país.

Também nas últimas 24 horas 57.472 novos casos de coronavírus foram registrados, totalizando 10.139.148 pessoas contaminadas desde o início da pandemia.

O Sudeste segue como a região com maior incidência da doença, com 3.696.371 casos e 113.768 mortes. Em segundo lugar está o Nordeste, com 2.380.325 casos confirmados e 54.712 óbitos, seguido da região Sul, com 1.851.197 casos e 29.802 mortes; Norte com 1.127.125 casos e 25.951 óbitos e Centro-Oeste, com 1.084.130 casos da doença e 21.744 vítimas registradas.