Detran.RJ anuncia continuação do horário estendido do teleatendimento, das 6h à meia-noite Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 16:23

Detran.RJ anunciou a continuação do horário estendido do teleatendimento, das 6h à meia-noite, em todas as suas unidades, inclusiva a de Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O órgão vem ofertando vagas em diversos horários, para que todos tenham a mesma oportunidade de agendamento para os serviços de veículos, habilitação e identificação civil. Agora, o usuário não ficará mais restrito ao horário comercial. anunciou a continuação do horário estendido do, das 6h à meia-noite, em todas as suas unidades, inclusiva a de. O órgão vem ofertando vagas em diversos horários, para que todos tenham a mesma oportunidade de agendamento para os serviços de. Agora, o usuário não ficará mais restrito ao horário comercial.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder explicou que a ampliação do horário de funcionamento da central de atendimento permite que o usuário consiga realizar agendamentos fora do horário comercial, que, segundo ele, é o mais procurado:

“Percebemos que, a partir das 18h, temos uma diminuição na procura por marcação através do teleatendimento. Concluímos que esse é o horário mais fácil para o cidadão agendar nossos serviços”, disse.

O Detran oferece mais de 20 mil vagas para agendamentos todos os dias, além das 5 mil vagas, em média, nos mutirões aos sábados A ideia do novo horário é evitar congestionamentos nas linhas nos períodos mais procurados.

Para agendamentos, basta ligar para os telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042 ou realizar a marcação pelo site do departamento.