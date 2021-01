O app já está disponível para ser baixado nos sistemas Android e IOS. Cada celular pode fazer mais de um cadastro, mas os agendamentos só serão abertos mediante oferta de vacina Divulgação

Publicado 27/01/2021 18:19 | Atualizado 27/01/2021 18:24

SÃO GONÇALO terá mais uma ferramenta para evitar aglomerações em locais de vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou o aplicativo Meu Esus+ para toda a população fazer um pré-cadastro. O objetivo é cadastrar todos os gonçalenses que pretendem tomar a vacina. Depois, quando as doses começarem a ser disponibilizadas para o público em geral, os interessados poderão entrar na fila virtual para tomar o imunizante.

“As pessoas que agendarem a vacinação pelo aplicativo vão receber por SMS ou alerta do app as informações sobre o dia e a hora de sua imunização. Elas só irão ao posto de saúde na data determinada, evitando filas. Além disso, o aplicativo traz mais agilidade, segurança e transparência ao processo”, disse o subsecretário de Regulação, Deivid Robert de Cresci.

O aplicativo já está disponível para ser baixado nos sistemas Android e IOS. Cada celular pode fazer mais de um cadastro. Mas os agendamentos ainda não estão disponíveis: só serão abertos mediante oferta de vacina. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda novas remessas de imunizantes para iniciar outras fases de vacinação. Atualmente, as vacinas disponíveis estão sendo aplicadas em profissionais da saúde, pessoas de residências terapêuticas e seus funcionários e pessoas em instituições de longa permanência (Ilpis) e seus funcionários.

O próximo público-alvo a receber o imunizante, a princípio, são idosos com mais de 75 anos. Se os mesmos encontrarem dificuldades em realizar o cadastro no aplicativo, poderão fazê-lo com o agente comunitário que já visita as casas daqueles que são cadastrados no Programa Saúde da Família. Em último caso, o gonçalense deve ir à unidade de saúde para realizar o cadastro. O aplicativo também permite o acesso às informações de agendamentos de consultas e exames de toda a rede municipal de saúde. Por ele, o paciente encontra informações sobre a fila de regulação na qual está e tem acesso a notícias, informações e campanhas de saúde na cidade.

Como usar o aplicativo: Vá até uma loja virtual do seu celular. Baixe o aplicativo Meu Esus+. No primeiro acesso, o usuário deve clicar em "não possui cadastro", preencher os dados, criar uma senha e tirar uma selfie. Cadastro feito, nos próximos acessos, é só colocar CPF e senha. Com o acesso, os usuários têm o menu com notícias, fila, agendamentos e notificações. Há a possibilidade de ter mais de um cadastrado no mesmo celular. Basta ir até o perfil e, no canto inferior esquerdo, clicar em "incluir +" e cadastrar outras pessoas.