Por O Dia

Publicado 13/02/2021 10:26 | Atualizado 13/02/2021 12:06

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste sábado (13), um cartaz para ajudar as investigações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) , sobre a possível localização de João Filipe Cordeiro Barbieri, de 31 anos, e de João Victor Silva Roza, vulgo Negão ou Toro, de 40 anos, que saíram pela porta da frente da penitenciária no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu VI), na Zona Oeste do Rio, usando um alvará de soltura falso