Material apreendido durante a ação Divulgação / Seap

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 16:01 | Atualizado 31/01/2021 16:10

Rio - Um policial penal foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo, após tentar entrar com drogas no Instituto Penal Piragibe, no Complexo Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Marcos Soares de Lima foi identificado por câmeras da Central de Monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



De acordo com a Seap, as câmeras flagraram o homem arremessando duas mochilas para dentro do local. Na mochila que ele carregava foram encontrados 28,3 kg de maconha, 1 kg de cocaína, 4 tesouras, 30 molas, um aparelho celular e dois chips. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).

"Quero parabenizar os policiais penais por essa prisão e destacar que os poucos que se desvirtuam não representam a categoria. Ao contrário, a categoria rechaça esse tipo de comportamento. Uma tesoura dessas poderia ser usada para matar um policial penal no seu ambiente de trabalho", disse o secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, que assumiu o cargo há dois dias.



A Central de Monitoramento da Seap foi inaugurada em 2019, e é considerado o mais moderno centro de monitoramento do sistema prisional do País. A unidade conta com 1.800 câmeras de última geração, entre elas modelos de longo alcance. O sistema adotado também inclui reconhecimento facial, identificadores de placas veiculares e gerenciador de imagens com inteligência artificial.