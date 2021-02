Diego do Nascimento Rodrigues fugiu no último dia 28 Rlima / Disque-Denúncia

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 20:38

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz para ajudar a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com informações que possam levar à prisão de Diego do Nascimento Rodrigues, de 20 anos. De acordo com a Seap, ele fugiu da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, na tarde da última sexta-feira (28).

Ainda segundo a penitenciária em que o criminoso estava preso, mesmo algemado, ele conseguiu pular do terceiro andar do presídio e escapou. A unidade prisional fica ao lado Favela do Arará, dominada pela maior facção criminosa do Rio.



Publicidade

Diego tinha sido preso no último dia 27, por um mandado de prisão por furto, e fugiu na sexta (28), logo após retornar para a unidade prisional, depois ter passado pela audiência de custódia. Na sessão, o detento foi mantido preso.