Arthur e Projota reprodução de vídeo

Rio - Projota já está bolando sua estratégia de jogo para a formação do paredão, neste domingo. Durante uma conversa com Arthur na área externa da casa, nesta quinta-feira, o cantor sugeriu que o instrutor de crossfit fosse ao paredão com Carla Diaz e Gilberto, ou algum outro participante do 'G3'.

Segundo o rapper, desta forma, eles conseguiriam eliminar Gilberto do jogo. "Talvez se você e a Carla forem juntos ao paredão, elimina o terceiro de lá porque junta as torcidas, que ficariam em dúvida sobre qual dos dois ir", disse ele.

Projota dizendo que seria bom Carla e Arthur irem pro paredão com o Gilberto, porque ai junta as duas torcidas e eliminam o Gil.



JUROU



Vídeo: reprodução | GloboPlay #BBB21 #REDEBBB pic.twitter.com/WD9uT0Qg6k — igor aquino #bbb21 (@desafetuoso) February 18, 2021



Os internautas, no entanto, não curtiram a ideia e criticaram Projota. "Projota querendo armar um paredão da Carla, Arthur e Gil jurando que o Gil sairia. Realidade: mais um tombo com o capacho dele saindo. Nem a torcida da Carla vai comprar isso", comentou um perfil da rede social. Os internautas, no entanto, não curtiram a ideia e criticaram Projota. "Projota querendo armar um paredão da Carla, Arthur e Gil jurando que o Gil sairia. Realidade: mais um tombo com o capacho dele saindo. Nem a torcida da Carla vai comprar isso", comentou um perfil da rede social.

Projota querendo armar um paredão da Carla, Arthur e Gil jurando que o Gil sairia. Realidade: mais um tombo com o capacho dele saindo. Nem a torcida da Carla vai comprar isso kkkkk — Fada Cá julietter e furacão (@girassolfada) February 18, 2021

"O Arthur é o participante mais burro que já passou pelo BBB, pelo amor de Deus. O cara tá cogitando escutar o Projota e ir para o paredão com a Carla pq acha que os dois juntos conseguem eliminar o Gil. Kkkkkkkkkkk", disse outro usuário do Twitter.

