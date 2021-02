PM foi preso com 14kg de crack e uma pistola Divulgação PM

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 11:50

Rio - Um policial militar e um homem foram presos na madrugada deste domingo ao deixar a comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, com drogas e uma pistola.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo se identificou como policial ao ser abordado na saída da comunidade, mas demonstrou nervosismo e, ao ser questionado sobre o porquê de estar ali, disse apenas que estava perdido. Ele também negou ter drogas ou estar armado. Quando os agentes questionaram o carona, ele negou estar vindo da comunidade.

Diante dos depoimentos conflituosos, os policiais revistaram o carro e encontraram 14kg de crack e uma pistola pertencente à própria PMERJ, além de munições. Ao receberem voz de prisão, os homens tentaram ainda subornar os policiais com cocaína.

Os dois foram detidos e encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde responderão por tráfico ilícito de drogas.