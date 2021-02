O homem foi encontrado pelos policiais tentando arrombar a porta do banheiro onde a vítima estava. Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:47

Rio - Um homem de 51 anos, identificado apenas como T.O.S, foi preso em flagrante por policiais militares enquanto ameaçava a companheira de morte na noite deste último domingo (22), em Cabo Frio, Região dos Lagos.

Os agentes foram acionados pelo filho da vítima no bairro Gamboa, na Rua José Rodrigues Povoas. O rapaz teria relato que sua mãe, de 49 anos, estaria trancada no banheiro de casa com medo das ameaças de morte do agressor.

Publicidade

Ao entrarem na casa, os PMs testemunharam o acusado tentando arrombar a porta do banheiro no qual a vítima se escondia. Ele foi detido e encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado pela Lei Maria da Penha e, em seguida, preso.