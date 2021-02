Carlos Alberto de Nóbrega Reprodução

26/02/2021

Rio - O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, compartilhou um vídeo falando sobre o novo coronavírus. Carlos Alberto está internado por causa da Covid-19 e usou a rede social para tranquilizar os fãs.



Nas imagens, o humorista está com um filtro do filme avatar. A esposa dele, Renata Domingues, brincou: “Olha só o que a Covid fez com o Carlos Alberto, gente? Mande um recado, amor”.