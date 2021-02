Flay anuncia data de lançamento de 'Osmar' Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:00

Flay anunciou, nesta sexta-feira, o início da divulgação de “Osmar”, seu primeiro single solo após participação no "BBB 20". Com o lançamento marcado para o dia 11 de março, a cantora promete surpreender o público.



Para a gravação, Flay escolheu a cidade de Penedo em Alagoas, no Nordeste. O clipe codirigido e roteirizado por ela, contará com a participação de Rita Cadillac, Carlinhos Maia, Thayse Teixeira, Camilla Uckers, João Quirino e Tiago Dionísio.