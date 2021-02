Por IG - Gente

Publicado 22/02/2021 17:10 | Atualizado 22/02/2021 17:16

Rio - Aos 84 anos, Carlos Alberto de Nóbrega foi internado com Covid-19 no último sábado (20). Esposa do humorista, a médica Renata Domingues de Nóbrega também foi infectada com o novo coronavírus e, assim como o marido, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Os dois já tinham tomado a primeira dose da vacina CoronaVac.

fotogaleria

Em entrevista à revista Quem nesta segunda, o artista disse que está bem e sem sintomas. "Estou internado desde sábado, minha garganta que está afetando um pouco. Renata está ótima, sem dor, estamos internados no mesmo andar e nos vemos de longe, pela porta do quarto. Isso tem ajudado bastante", disse ele, que falou sobre o filho caçula, que também está com Covid-19, mas se isolando em casa.

"O João é fortão, cheio de saúde e não está sentindo nada, está na casa dele e ótimo. Nos vemos toda hora pelo Facetime. A Renata e eu, como estamos pertinho, damos uma olhadinha um no outro à distância. Ela é muito calma, tranquila, passa muita confiança", disse.

Carlos Alberto está sendo acompanhado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pelo infectologista David Uip e elogiou o trabalho dos profissionais. "Além de serem meus amigos particulares, o Kalil e o Uip são excelentes médicos. Estou tendo um tratamento super bom", elogiou ele, que ainda não sabe quando terá alta.