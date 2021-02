Carlos Alberto e Renata Domingues Reprodução

Publicado 21/02/2021 17:07 | Atualizado 21/02/2021 17:08

Carlos Alberto de Nóbrega e a esposa Renata Domingues foram internados com coronavírus. A notícia foi dada pelo próprio apresentador através das redes sociais neste sábado.



No domingo, Carlos Alberto fez uma nova publicação. “Meus queridos e fiéis amigos: estou ótimo. Já comecei o tratamento e estou sem dor, mal-estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula João Victor está em isolamento, em sua casa, e não sente rigorosamente nada”, relatou.







O apresentador ainda manifestou o desejo de voltar a trabalhar em breve. “Se Deus me permitir, estarei gravando A Praça no dia 24 de março. Com novidades e novos personagens. O SBT aprovou todos os meus pedidos sugestões: eu sentado no banco novo, os comediantes consagrados e os novos convidados. Certamente vamos colocar A Praça em seu lugar: liderando a audiência. Muito obrigado pelas mensagens (centenas) que têm chegado”, completou.



