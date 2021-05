Jairinho está preso pela morte do menino Henry Borel Renan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:27 | Atualizado 07/05/2021 15:33

Rio - O vereador Luiz Ramos Filho (PMN), escolhido para ser o relator do processo que pode levar à cassação de Dr. Jairinho no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Vereadores do Rio, enviou uma mensagem ao secretário de administração penitenciária do estado, Raphael Montenegro Hirschfeld, para que o parlamentar preso seja citado no processo, em função das suspeitas de envolvimento na morte do menino henry Borel.

"Agora, o vereador Jairinho terá dez dias úteis para apresentar a sua defesa e indicar testemunhas e provas que achar pertinentes. Este é um caso muito triste, muito delicado e vamos nos ater ao rito estabelecido pela casa e dar ao acusado o direito de ampla defesa, para que não haja qualquer dúvida sobre a seriedade e correção do trabalho do conselho e da relatoria do processo de apuração de quebra de decoro", disse Ramos Filho.

Na terça-feira (4), Luiz Ramos Filho (PMN) foi escolhido para ser o relator do processo e será responsável pela análise da denúncia. Por causa da complexidade do processo, também foi sorteado o sub-relator do caso, o vereador Rogério Amorim (PSL).

Confira os próximos passos previstos:



- O relator abre o prazo de dez dias úteis para o vereador apresentar defesa escrita e provas;



- Apresentada a defesa, tem início a fase de instrução do processo, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15 dias;



- Concluído o prazo, o relator dá parecer em até cinco dias úteis, concluindo pela procedência da representação ou pelo seu arquivamento;



- O parecer do relator é submetido à deliberação do Conselho de Ética em até cinco dias úteis, considerando-se aprovado se obtiver a maioria absoluta dos votos dos seus integrantes;



- Concluída a tramitação no Conselho, com parecer favorável à denúncia, o processo é encaminhado à Mesa Diretora e incluído na Ordem do Dia;



- A perda de mandato é decidida em votação aberta no Plenário sendo necessários votos de dois terços dos vereadores.