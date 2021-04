MC Livinho explica motivo que o levou a fazer implante capilar Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:51

Rio - MC Livinho revelou o motivo que o levou a fazer um implante capilar, no início do mês de abril. Em entrevista a Maurício Meirelles, o cantor disse que realizou o procedimento por causa de bullying sofrido nas redes sociais. "A 'carecofobia' aconteceu pelos meus fã clubes. Me chamavam de Goku, de Megamente, testa de amolar facão", contou. "É isso aí. Admito que eu era calvo mesmo", brincou o funkeiro.

fotogaleria

Publicidade

Livinho aderiu ao tratamento para a calvície, implantando mais de 1.400 fios de cabelo na parte frontal de sua cabeça, e registrou todo o processo em um vídeo publicado no seu canal de YouTube. Para realizar o procedimento, o cantor precisou raspar a cabeça e fez uma brincadeira no vídeo, utilizando a música "Love by Grace" no momento em que passa a "máquina zero", se referindo à cena de "Laços de Família" em que Carolina Dieckmann raspa todo o cabelo.