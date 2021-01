Livinho chora e diz que está bem Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:14 | Atualizado 18/01/2021 09:02

Rio - MC Livinho assustou seus seguidores do Instagram, na madrugada desta segunda-feira, ao postar um vídeo em que aparecia pedindo ajuda. Nas imagens, ele aparentava estar em um local escuro, fungindo de alguém. Algumas horas antes, Livinho já havia postado uma sequência de Stories em que aparecia dirigindo, dizendo que estava sendo seguido por outro carro.

Depois de deixar todo mundo assustado e especulando sobre o que poderia estar acontecendo, Livinho reapareceu dizendo que "está bem" mas não deu explicações sobre o caso. "Obrigado Deus, Obrigado fãs. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu estou bem, foi um susto, eu estou bem", escreveu em uma postagem.

Pouco depois, todo suado, ele também se pronunciou no Stories. "Família, eu tô suave, eu tô tranq... não sei, eu tô de boa. Eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus, eu tô bem, e vou continuar bem. Eu tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com meu irmão já, ele vai abrir pra mim. Tô bem família, eu tô bem", afirmou. O nome do funkeiro segue entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter nesta manhã.

