Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:51 | Atualizado 17/02/2021 16:54

Malvino Salvador atualizou os seguidores com a evolução do transplante capilar. Em fotos publicadas nas redes sociais, o ator disse que pretende desmistificar dúvidas sobre o processo.

"Tenho mostrando aqui a evolução do meu transplante capilar no intuito de ajudar a desmistificar algumas dúvidas que ainda existem em torno deste tipo de procedimento cirúrgico estético", explicou o ator. "No meu caso, foi utilizada a técnica FUE, a mais moderna, menos invasiva, que não deixa cicatrizes e que melhor mantém o potencial futuro da área doadora. Apos a aplicação da anestesia, e indolor e a recuperação, super rápida, como venho e seguirei mostrando aqui para você acompanhem a recuperação e o resultado do procedimento", disse ele.









Na noite desta quinta-feira, o ator mostrou a sua preparação para fazer um implante capilar. Na imagem postada, ele aparece com a marcação na cabeça antes de começar o tratamento. "Pessoal, já estou aqui preparado, já vou entrar na sala e depois vou sair com mais cabelo", disse.