Grávida de oito meses, Virgínia Fonseca não esconde a ansiedade em ver logo o rostinho de Maria Alice. Mas, a influenciadora revela que já passou por altos e baixos durante o início da gravidez por conta das transformações do seu corpo. Em conversa com Bianca Andrade, a mulher do cantor Zé Felipe assumiu que entrou em depressão: “O que mais me afetou foi a questão do corpo, as transformações. Sempre fui muito vaidosa, tanto que quando engravidei, tinha acabado de fazer uma lipo. Eu era muito doente por perfeição, fissurada, precisava de um tratamento. Depois da lipo, senti muita cólica e, quando descobri, fiquei sabendo que era uma gravidez de risco, então precisei ficar três meses sem treinar. Eu só comia e tive que aprender a deixar algumas coisas de lado. Mas entrei em depressão porque eu me sentia muito feia. Rejeitava o neném, mas eu não queria que fosse assim, me cobrava demais de todos os lados”, desabafa.









Hoje, Virgínia Fonseca conta que Maria Alice é o seu maior presente. “A Marie Alice é o melhor propósito, hoje eu já não me vejo sem ela mais. Quando eu não aceitava, não ligava se algo aconteceria. Hoje, só de pensar que algo pode acontecer, eu entro em pânico. Eu estou totalmente feliz e realizada”, completa a mulher do sertanejo