Por O Dia

Publicado 18/02/2021 20:12

Rildo Nascimento, técnico do Maricá F.C. sub-20 deixa a equipe e junto com sua saída, fica seu legado. Rildo saiu do time após diversos títulos sendo o último deles o campeonato carioca sub-20. Durante os quatro anos no Maricá F.C. Rildo teve uma carreira vitoriosa e contribuiu muito para a equipe, inclusive revelando novos talentos para o futebol profissional como: Felipe Zuca, Jackson, Lázaro, Ricklyson, Zé Carlos, Ruan, Lekinho, Pablo Tanque, Evayr, João Paulo, Lucas, Renan e Maycon, nomes conhecidos pela torcida do Maricá F.C.

”Foram 4 anos de muito trabalho, foram ótimos, com 4 títulos, chegando em três finais de campeonato seguidas, 2 títulos e 1 vice. E sem contar que chegamos a 9 semifinais seguidas também! Fui muito feliz, e principalmente com o grupo de atletas que tive, meninos de ouro. O carinho dos torcedores da cidade de Maricá comigo também é algo que vou levar pra sempre. A passagem no Maricá F.C foi ótima, ela foi feita com muita dedicação e esse empenho trouxe ao clubes os seus primeiros títulos e visibilidade, foi bom para ambos, eu e o clube." finalizou o professor.