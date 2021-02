Mauro Cezar Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:16

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou bastante a atuação do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. Apesar do resultado negativo, o clube carioca conquistou o título do Brasileiro, porque o Internacional empatou sem gols com o Corinthians em Porto Alegre.

"Ganha o campeonato brasileiro pela oitava vez esse Flamengo caro, técnico, com muita qualidade, mas que depois da ressaca pós-conquista, precisa admitir seus erros, reconhecer seus defeitos, a atuação constrangedora no Morumbi e corrigir muita coisa para a temporada 2021. E ela já vai começar", disse.

Publicidade

Na opinião de Mauro, o Internacional tem muito a reclamar por conta da arbitragem na última rodada. De acordo com o jornalista, o Colorado foi prejudicado no Beira-Rio.



Publicidade

"O VAR intervencionista brasileiro novamente entrou em ação e, em mais uma demonstração de falta de critério do apito verde-amarelo, convenceu o árbitro a voltar atrás e cancelar, equivocadamente, um pênalti para a equipe gaúcha no primeiro tempo, o que poderia ter alterado o curso da história, evidentemente", afirmou.