Jornais divergem sobre número do título do Flamengo Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 12:41

Rio - O título brasileiro do Flamengo virou notícia nos jornais país afora. No entanto, os periódicos se dividiram ao noticiar a quantidade de títulos no qual o clube rubro-negro conquistou. O motivo da confusão se deve à polêmica diante do Campeonato Brasileiro de 1987, no qual Flamengo e Sport se consideram campeões.

O Marca, da Espanha, publicou que o clube da Gávea "soma oito campeonatos em sua história e ameaça os recordes do Palmeiras, clube que mais se sagrou campeão do Brasil, e do São Paulo, único a acumular títulos três anos consecutivos".



Os jornais de Portugal, Record e A Bola, também seguiram a linha sobre os oitos títulos conquistados pelo rubro-negro. "O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo - o 8º título da sua história", escreveu o Record. Na França, o L'Équipe também publicou sobre o oitavo título do clube: "Pela oitava vez, o Flamengo é campeão do Brasil."

O Olé, da Argentina, publicou que o Flamengo conquistou o título pela sétima vez. "O Mengão perdeu para o São Paulo, mas, como o Inter não venceu o Corinthians, acabou comemorando o sétimo título", declarou. O AS, da Espanha seguiu um caminho semelhante: "Mengão soma o segundo Brasileirão consecutivo, o sétimo de sua história".