Milton Neves Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 11:11 | Atualizado 26/02/2021 12:30

Rio - O Campeonato Brasileiro chegou ao fim, na última quinta-feira, e o Flamengo chegou ao seu oitavo título da competição. Em sua coluna na "BandNews FM", Milton Neves questionou a arbitragem do campeonato e afirmou que o clube rubro-negro foi novamente beneficiado pelos árbitros.

"Que campeão xexelento, como diz Ulisses Costa, com o apito prejudicando o Inter lá em Porto Alegre e prejudicando o São Paulo no Morumbi", disse Milton Neves, detonando as atuações dos árbitros Rodolpho Marques na capital paulista e de Wilton Pereira Sampaio na capital gaúcha.

"Esse Rodolpho Marques é um árbitro medroso. Tem medo do jogo. Esse jogo era muito grande pra ele. Não marcou um pênalti pro São Paulo que foi uma indecência, como foi em Porto Alegre. O jogador do Corinthians enfia a mão na bola e tivemos milhões de pênaltis menos pênaltis que esse e que foram marcados. O Wilton, que até que é bom, não deu. Nota zero pra ele e nota menos mil para o Rodolpho", comentou.



O jornalista também ficou na bronca com o fato dos árbitros, em sua opinião, não terem ido analisar o VAR em determinados lances. "Até quando o Flamengo vai ser Varmengo?", questionou.

Apesar das reclamações sobre a arbitragem, Milton parabenizou o clube, sobretudo o trabelho de Rogério Ceni. "Quem estava metendo o pau nele o que é que faz. O Rogério nasceu com uma estrela na testa", concluiu.