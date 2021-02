Flamengo bateu o Inter por 2 a 1 no Maracanã Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Leonardo Damico *

Publicado 26/02/2021 08:00

Rio - O Flamengo conquistou o octacampeonato brasileiro e o segundo de forma consecutiva. Na década de 80, o Rubro-Negro venceu o torneio em 1982 e 1983, e repetiu o feito nesta temporada. O Dia relembrou alguns clubes que conquistaram o bicampeonato brasileiro na história.

Santos 1961-1965

Dentre os anos de 1961 a 1965, o Santos, recheado de craques históricos do futebol brasileiro, conquistou não só o bicampeonato, como cinco títulos consecutivos do Brasileirão. Pelé, Coutinho e Pepe dentre outros grandes atletas, foram os responsáveis pela vitoriosa década de 1960 do Peixe.



Palmeiras 1972-1973

No início da década de 70, nos anos 1972 e 1973, o Palmeiras foi o segundo clube a conseguir um bicampeonato brasileiro de forma consecutiva. Dentre os jogadores notáveis, podem ser citados Emerson Leão, Luís Pereira, Ademir da Guia e Edu Bala. Em 72, o Alviverde também foi campeão paulista.



Internacional 1975-1976

Dois anos após o bicampeonato do Palmeiras, o Brasil se tornou vermelho com o bicampeonato do Internacional. Em 1975 e 1976, com grandes craques no elenco, como Manga, Paulo César Carpegiani e Falcão, o clube além do bi no Brasileirão, também conquistou de forma consecutiva o Campeonato Gaúcho.



Flamengo 1982-1983

A brilhante década de 1980 do Flamengo teve o bicampeonato brasileiro do clube nos anos de 1982 e 1983. Dois anos antes, o clube havia conquistado o primeiro título do torneio na história. Craques como Zico, Leandro, Junior, Adílio e Andrade faziam parte do estrelado elenco do Rubro-Negro.



Palmeiras 1993-1994

Bicampeão brasileiro na década de 1970, o Palmeiras repetiu o feito nos anos de 1993 e 1994. Naquele mesmo período, a equipe se sagrou bicampeã paulista e campeã da Copa Rio-São Paulo. Aquele elenco contava com grandes nomes do futebol brasileiro, como Roberto Carlos, Zinho, Edmundo e Edílson.



Corinthians 1998-1999

No fim do século passado foi a vez do Corinthians conquistar o bicampeonato brasileiro. A equipe paulista se sagrou campeã em 1998 e 1999. O primeiro título foi com o técnico Vanderlei Luxemburgo, já o segundo com Oswaldo de Oliveira. Dida, Gamarra, Vampeta e Ricardinho eram alguns dos craques daquela equipe.



São Paulo 2006-2008

Na década de 2000, a principal dinastia do futebol brasileiro foi do São Paulo. Sob comando de Muricy Ramalho, a equipe paulista venceu o Brasileirão por três vezes seguidas, de 2006 a 2008. A equipe contava com grandes jogadores, como Rogério Ceni, Aloísio Chulapa e Miranda.



Cruzeiro 2013-2014

O último bicampeonato brasileiro conquistado por uma equipe foi do Cruzeiro, no biênio de 2013 e 2014, so comando do técnico Marcelo Oliveira. Em um time que girava em torno de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, a Raposa levou os dois torneios com rodadas de antecedência.

