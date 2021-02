Por Leonardo Damico *

Rio - As temporadas de 2019 e 2020 foram bem diferentes no Campeonato Brasileiro. Contudo, o desfecho foi o mesmo, com o Flamengo se sagrando campeão. Enquanto no último torneio, o Rubro-Negro ergueu a taça já na 34ª rodada, neste, o título só foi concretizado na última partida. Relembre a trajetória de altos e baixos da equipe carioca rumo ao octacampeonato do Brasileirão.

O Flamengo esperava contar com o multicampeão Jorge Jesus para tentar o bicampeonato, mas uma proposta do Benfica seduziu o português, que voltou à terra natal. Às pressas, o Rubro-Negro foi à Europa e contratou o espanhol Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Após quatro meses parado por conta da pandemia, o futebol retornou no país e Dome sofreu nas rodadas iniciais.

Com mudança na filosofia de jogo, treinos e testes sem sucesso, Domenèc Torrent somou apenas cinco pontos nas primeiras cinco rodadas do Brasileiro. Nas cinco seguintes, se recuperou e teve quatro vitórias. Contudo, com a sequência das partidas, a equipe se mostrava muito irregular, com inúmeras falhas inividuais e uma alta média de gols sofridos.

O estopim para a demissão de Dome veio ao fim do primeiro turno, quando nas rodadas 18 e 19, o time sofreu goleadas por 4 a 1 e 4 a 0, para São Paulo e Atlético-MG, respectivamente. Em seguida, o Flamengo buscou uma solução caseira, e trouxe Rogério Ceni, ex-Fortaleza. Logo nos primeiros jogos do novo técnico, o Flamengo encarou decisões pela Copa do Brasil e Libertadores, mas foi eliminado em ambas.

No Brasileiro, porém, Ceni somou vitórias contra Botafogo, Santos e Bahia, mas, assim como Dome, não conseguia manter a regularidade. Abriu 2021 com derrotas para Ceará e Fluminense, e até aquele momento, o São Paulo nadava de braçadas na liderança. Mas a partir da 28ª rodada, o Tricolor, começou a tropeçar, abrindo espaço para o Flamengo.

Enquanto o São Paulo ficou sete rodadas sem vencer, da 28ª à 34ª, o Flamengo encontrou o caminho das vitórias e conseguiu cinco triunfos neste mesmo período. O Rubro-Negro assumiria a liderança e poderia ser campeão antecipadamente, se não fosse a fase ainda melhor do Internacional. A equipe de Abel Braga teve uma sequência de nove vitórias consecutivas e fez frente ao Flamengo até a última rodada.

A duas rodadas do fim, o Colorado era o líder, com 69 pontos, enquanto o Flamengo vinha logo atrás, com um ponto a menos. Mas ao final do campeonato, foi a equipe de Rogério Ceni que se sagrou campeã, em pleno Morumbi. No estádio, palco de frustração para o clube na Copa do Brasil, veio a redenção no Brasileirão. E agora como treinador, Ceni pode comemorar no local em que mais se acostumou a conquistar glórias como jogador.

