05/10/2018 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Campeonato Brasileiro - Corinthians x Flamengo - Sao Paulo, SP - Lucas Paqueta do Flamengo comemora gol durante partida valida pela 28a rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 na Arena Corinthians, zona leste da capital. Foto: Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 21:19

Hoje tem Flamengoooooo rapaziadinha! — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 25, 2021 Rio - Vivendo bom momento na França com a camisa do Lyon, o meia Lucas Paquetá se mostrou ansioso para o jogo decisivo do Flamengo na noite desta quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. Em suas redes sociais, o meia deixou claro sua torcida pelo Rubro-Negro, clube que o revelou.

Lucas Paquetá tem feito boas partidas com a camisa do Lyon. Após ser vendido pelo Flamengo ao Milan e não ter conseguido sucesso na Itália, o brasileiro foi negociado com a equipe francesa por R$ 131 milhões. Até o momento, ele já marcou quatro gols e deu uma assistência em 19 jogos no Campeonato Francês.

Para ser campeão nesta noite sem depender de outra partida, o Flamengo precisa vencer o São Paulo. Em caso de derrota ou empate, o time carioca precisará que o Internacional não vença o Corinthians no Beira-Rio.