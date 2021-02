Bruno Henrique segura a taça Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 09:00 | Atualizado 26/02/2021 09:24

Rio - Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro, a delegação do Flamengo já está em solo carioca. Por volta das 6h30 da manhã, os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes do clube carioca chegaram à capital fluminense com o troféu na bagagem. O Rubro-Negro foi campeão, mesmo sendo derrotado pelo São Paulo por 2 a 1.

Fizemos a festa no aeroport#AEROFLA #FLAxSAO pic.twitter.com/ypRpJMDTpi — (@FLAMENGO_2255) February 26, 2021

Uma derrota indolor confirmou ao Flamengo o segundo título brasileiro consecutivo nesta quinta-feira. O time não fez sua parte e perdeu para o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi, pela última rodada. No entanto, o empate sem gols do Internacional diante do Corinthians, no Beira-Rio, confirmou a equipe carioca como campeã com a mínima vantagem, de apenas um ponto. O resultado também ajuda a equipe paulista, que garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.



O Flamengo dependia só de uma vitória para ser campeão. Porém, abusou da condição de líder e precisou torcer para o Inter não ganhar. Para a torcida, foi uma enorme angústia ter de esperar o fim do Brasileirão ligado em duas partidas ao mesmo tempo. Para os jogadores, qualquer sufoco acabou sendo compensado pela certeza de que não há derrota capaz de se comparar à alegria de ser campeão.



* Com informações do Estadão Conteúdo