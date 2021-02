Flamengo conquistou título do Brasileiro Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/02/2021 09:50

Rio - O título do Campeonato Brasileiro de 2020 conquistado pelo Flamengo, que teve o Internacional como segundo colocado, colocou o Colorado como a equipe que mais vezes ficou na segunda colocação em anos que o Rubro-Negro foi campeão nacional. A equipe gaúcha se isola assim como o vice preferido do clube carioca no Brasileirão.

Além de 2020, o Internacional ficou em segundo lugar também em 2009, primeiro título do Flamengo na era dos pontos corridos. O outro vice-campeonato colorado foi no polêmico título de 1987. Na Copa União, as equipes se enfrentaram na final e o Rubro-Negro levou a melhor se saindo campeão.

Depois do Internacional, o Santos é a equipe que mais vezes foi vice-campeão contra o Flamengo. O Peixe ficou em segundo lugar no primeiro Brasileiro conquistado pelo Rubro-Negro em 1983 e também no ano passado, já na era dos pontos corridos.



Além das duas equipes, o Flamengo já foi campeão brasileiro em cima do Grêmio, em 1982, contra o Atlético-MG em 1980 e também contra o Botafogo em 1992.