Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por LUCAS FELBINGER

Publicado 26/02/2021 10:00

Rio - Rogério Ceni entrou para a história ao conquistar o Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira com o Flamengo. O ex-goleiro agora faz parte de uma seleta lista de quem conseguiu conquistar o torneio como jogador e como técnico. Ele também foi campeão pelo São Paulo como jogador em 2006, 2007 e 2008, quando era capitão da equipe.

Além de Ceni, a lista também conta com velhos conhecidos da torcida rubro-negra. Andrade, que marcou presença nos títulos de 1980, 1982, 1983 e 1987, ao lado de Zico e companhia, além da conquista com o Vasco em 1989, comandou arrancada do Flamengo para o título brasileiro de 2009, que ficou marcado por grandes exibições de Adriano e Petkovic. Já Paulo César Carpegiani vestiu a camisa rubro-negra como jogador no título de 1980 e esteve à frente da equipe em 1982.

Joel Santana, outro ícone do futebol carioca, também conseguiu o feito. Como jogador, esteve no título do Vasco em 1974 e posteriormente ajudou o Cruzmaltino a conquistar novamente o torneio, em 2000, desta vez como treinador.

Confira a lista completa:

Ênio Andrade

Campeão como jogador: 1960 (Palmeiras)

Campeão como treinador: 1979 (Internacional), 1981 (Grêmio) e 1985 (Coritiba)



Paulo César Carpegiani

Campeão como jogador: 1975 e 1976 (Internacional) e 1980 (Flamengo)

Campeão como treinador: 1982 (Flamengo)



Carlos Alberto Torres

Campeão como jogador: 1965 e 1968 (Santos)

Campeão como treinador: 1983 (Flamengo)



Pepe

Campeão como jogador: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 (Santos)

Campeão como treinador: 1986 (São Paulo)



Joel Santana

Campeão como jogador: 1974 (Vasco)

Campeão como treinador: 2000 (Vasco)



Emerson Leão

Campeão como jogador: 1969, 1972 e 1973 (Palmeiras) e 1981 (Grêmio)

Campeão como treinador: 2002 (Santos)



Andrade

Campeão como jogador: 1980, 1982, 1983 e 1987 (Flamengo) e 1989 (Vasco)

Campeão como treinador: 2009 (Flamengo)

Rogério Ceni

Campeão como jogador: 2006, 2007 e 2008 (São Paulo)

Campeão como treinador: 2020 (Flamengo)