Ataquel - Campeonato Brasileiro serie A 2020 - Partida valida pela 37 rodada - Flamengo x Internacional - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, goleiro do Internacional, Marcelo Lomba Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:08 | Atualizado 26/02/2021 16:08

Rio - Marcelo Lomba pode estar de saída do Internacional. Segundo informações do "Uol Esporte", o goleiro recebeu sondagens da MLS, liga norte-americana, e a oferta deve chegar em breve. A saída não deve ser dificultada pelos dirigente colorados.

Publicidade

Titular absoluto aos 34 anos, esta não é a primeira vez que Lomba recebe uma proposta para jogar nos Estados Unidos. No ano passado, ele recebeu uma proposta do Orlando City, também da principal liga dos Estados Unidos, mas preferiu ficar no Brasil.



Ainda segundo a publicação, as tratativas ainda estão em estágio inicial, no entanto existe interesse e o acordo deve ser selado nas próximas semanas. Vale lembrar que a janela de transferências no Estados Unidos reabre no dia 10 de março e permite inscrições até junho.