Flamengo conquistou título do Brasileiro MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:40 | Atualizado 26/02/2021 15:10

Rio - Com 41 pontos no Rio de Janeiro, a partida entre São Paulo e Flamengo transmitida pela Rede Globo alcançou a maior audiência do Campeonato Brasileiro na praça em 11 anos, desde Flamengo e Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2009 (42 pontos). Na praça, o jogo superou a audiência das finais das quatro últimas Copas do Mundo.



A partida teve 59% de share, o que significa que mais da metade dos domicílios com TVs ligadas no horário estavam acompanhando a partida na Globo.

Publicidade

Na sequência, o Segue o Jogo marcou 26 pontos de audiência e 52% de participação, recorde de audiência do programa desde 27/11/2019 (32 pontos).



Em São Paulo, São Paulo e Flamengo marcou 29 pontos e 45% de share, recorde de audiência do Campeonato Brasileiro desde 9/10/2019, com Santos x Palmeiras (30 pontos). É a maior audiência de um jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro desde 2011, com Corinthians e Palmeiras (29 pontos).