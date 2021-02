Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:32

Rio - O meia Gerson foi mais uma vez um dos destaques do Flamengo no Brasileiro. Assim como na edição passada, o jogador recebeu o prêmio Bola de Prata da ESPN para a sua posição. Ao ser perguntado sobre uma possível transferência, o jogador tratou de tranquilizar os torcedores rubro-negros.

"Não recebi nenhuma proposta, não recebi nada, saíram muitas coisas, mas não chegou nada concreto até mim e até o Flamengo não.", afirmou o jogador em entrevista concedida para a ESPN Brasil.

Publicidade

Gerson chegou ao Flamengo no meio do ano de 2019 e rapidamente se firmou como titular da equipe. No seu primeiro ano, o jogador participou dos títulos do Brasileiro e da Libertadores.



Publicidade

Na atual temporada, o meia foi campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Gerson tem 93 jogos com a camisa do Flamengo e marcou seis vezes.